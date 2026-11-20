राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पहली भिक्षा में मां सावित्री देवी ने अपने हाथों से बेटे योगी आदित्य नाथ को फल, चावल और पैसे दिए थे, सामने खड़ा बेटा संन्यासी बन चुका था, लेकिन मां के लिए वह आज भी वही अजय था, जिसे कभी गोद में खिलाया था।

भिक्षा देने के दौरान मां ही नहीं, पूरा परिवार रो पड़ा था। बेटे योगी आदित्यनाथ की आंखें भी नम थीं। बहन शशि सिंह ने मीडिया रिपोर्ट में इस पल को बेटी की विदाई जैसा बताया था। उत्तराखंड के पंचूर गांव की सावित्री देवी के जीवन का यह सबसे भावुक पल था।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने परिवार को बताए बिना संन्यास ग्रहण कर लिया था। नाथ संप्रदाय की दीक्षा के बाद वह योगी आदित्यनाथ बन गए। परिवार को उनके संन्यास की जानकारी कई महीने बाद मिली।

पिता आनंद सिंह बिष्ट जब गोरखपुर पहुंचे और बेटे को भगवा वस्त्रों में देखा तो भावुक हो उठे। घर लौटकर उन्होंने पत्नी सावित्री देवी को इसकी जानकारी दी। आनंद सिंह के मुताबिक, बेटे के संन्यास की खबर सुनकर सावित्री देवी बहुत परेशान हो उठी थीं।

1998 में मां से ली पहली भिक्षा संन्यास के करीब चार साल बाद वर्ष 1998 में योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। यह सामान्य पारिवारिक मुलाकात नहीं थी। संन्यासी परंपरा के तहत उन्हें अपनी मां से पहली भिक्षा लेनी थी। सावित्री देवी ने बेटे को फल, चावल और पैसे दिए। बहन शशि सिंह ने मीडिया को बताया था कि भिक्षा देते समय पूरा परिवार रो रहा था। योगी आदित्यनाथ भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। शशि ने इस दृश्य की तुलना बेटी की विदाई से की थी। शशि के मुताबिक, इस घटना ने मां को भीतर तक हिला दिया।

खेतों में काम, पशुओं की देखभाल और सात संतानों की परवरिश सावित्री देवी का जीवन पहाड़ के सामान्य ग्रामीण परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बीता। पति आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में कार्यरत थे। परिवार में चार बेटे और तीन बेटियां थीं। सावित्री देवी दिनभर खेतों में काम करतीं और गायों की देखभाल करती थीं।