राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव की सावित्री देवी की पहचान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के रूप में है। लेकिन उनका व्यक्तित्व इस परिचय से कहीं व्यापक है।

पहाड़ के एक सामान्य ग्रामीण परिवार में का पालन-पोषण, पति की नौकरी के दौरान घर-परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन और फिर एक बेटे का संन्यास लेकर सांसारिक जीवन से अलग हो जाना। सावित्री देवी के जीवन के ये प्रसंग उनके धैर्य, पारिवारिक प्रतिबद्धता और पहाड़ी स्त्री की जीवटता को सामने रखते हैं।

यमकेश्वर क्षेत्र के पंचूर गांव में पली-बढ़ीं सावित्री देवी का जीवन पहाड़ की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा रहा। उनके पति आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में कार्यरत थे। परिवार में चार बेटे और तीन बेटियां थीं। पति की नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की परवरिश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पहाड़ के ग्रामीण परिवेश में परिवार संभालना केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं होता। खेती-बाड़ी, पशुपालन, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों के बीच महिलाओं की भूमिका परिवार की आधारशिला होती है। बेटे के संन्यास के फैसले ने मां के जीवन को दी अलग चुनौती परिवार के दूसरे बेटे अजय सिंह बिष्ट ने युवावस्था में ही सांसारिक जीवन से अलग होने का फैसला किया। वर्ष 1994 में उन्होंने गोरखपुर जाकर महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा ली और योगी आदित्यनाथ के रूप में नई पहचान बनाई। एक मां के लिए बेटे का संन्यास लेना भावनात्मक रूप से बड़ा बदलाव था। जिस संतान के भविष्य को लेकर परिवार सपने देखता है, उसका पारिवारिक जीवन से अलग रास्ता चुनना उन अपेक्षाओं को बदल देता है। सावित्री देवी ने इस बदलाव के बावजूद परिवार और गांव से अपना जुड़ाव बनाए रखा। उनका जीवन सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहा। बेटे की बढ़ती राजनीतिक और धार्मिक जिम्मेदारियों के बीच भी उनका अपना संसार पंचूर और परिवार के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहा।

मुख्यमंत्री का पद भी मां के लिए नहीं बदल सका बेटे की पहचान योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंचूर गांव राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। इसके बावजूद सावित्री देवी का जीवन सत्ता के केंद्र से दूर रहा। तीन मई 2022 को योगी आदित्यनाथ करीब पांच वर्ष बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां-बेटे की यह मुलाकात लंबे अंतराल के बाद हुई थी। वर्ष 2020 में पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन के समय भी योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारियों के कारण अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। मां की पहचान बेटे की उपलब्धियों से बड़ी सावित्री देवी के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन की चमक-दमक से दूरी बनाए रखी। न राजनीतिक पद की आकांक्षा, न सत्ता के प्रभाव का प्रदर्शन। उनका जीवन उस पहाड़ी महिला की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसकी प्राथमिकता परिवार और उसकी जिम्मेदारियां होती हैं।

उनके जीवन को केवल योगी आदित्यनाथ की सफलता से जोड़कर देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह उस मां की कहानी भी है, जिसने अपनी संतानों को बड़ा किया, एक बेटे को संन्यास के मार्ग पर जाते देखा और फिर उसके मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा की साक्षी बनी।