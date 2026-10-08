ट्रेन से ऋषिकेश आ रहे यात्री कृपया ध्यान दें.. दो दिन इन ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। मथुरा एवं भूतेश्वर रेलवे स्टेशनों पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के कारण योगनगरी स्टेशन ऋषिकेश समेत कई स्टेशनों की ट्रेनों का संचालन आंशिक प्रभावित रहेगा। उत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं सुचारु रेल संचालन के दृष्टिगत विभिन्न गाड़ियों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किया गया है।

गाड़ी संख्या 18478 – योग नगरी ऋषिकेश (YNRK) से पुरी (PURI) को 9 अक्टूबर को 70 मिनट नियमन ( मार्ग में नियंत्रित कर संचालित) और 14318 – योग नगरी ऋषिकेश (YNRK)– लक्ष्मीबाई नगर (LMNR) को 10 अक्टूबर को 65 मिनट का नियमन किया जाएगा।