डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन हमेशा से ही आम भारतीयों की पहली पसंद रही है। किफायती होने के साथ ही साथ यह आरामदायक विकल्प भी है।

लेकिन कई बार ट्रेन में रिजर्वेशन न मिलने पर टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है ऐसी स्थिति में टिकट पर लिखे GNWL, RLWL या PQWL देखकर ज्यादातर यात्री उलझन में पड़ जाते हैं कि इनमें से किसकी कन्फर्म होने की संभावना ज्यादा है।

ये तीनों अलग-अलग तरह की वेटिंग हैं, जो टिकट बुक करने वाले स्टेशन, यात्रा के रूट और उपलब्ध कोटे पर निर्भर करती हैं। सही जानकारी होने से आप बेहतर फैसला ले सकते हैं कि कौन-सी वेटिंग टिकट पहले कन्फर्म हो सकती है। चलिए जानते हैं GNWL, RLWL और PQWL में से कौन सी ट्रेन टिकट की कन्फर्मेशन चांस सबसे अच्छी होती है।

GNWL ट्रेन टिकट क्या होती है? GNWL का मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट है। जब ट्रेन की शुरुआती जगह या उसके आसपास के बड़े स्टेशन से कोई यात्री टिकट लेना चाहता है और वहां सीटें पहले ही भर चुकी होती हैं, तब आमतौर पर यही वेटिंग लिस्ट मिलती है।

मान लीजिए कोई ट्रेन दिल्ली से चलती है और यात्री दिल्ली से आगे की यात्रा का टिकट बुक करता है, तो स्थिति के अनुसार उसे GNWL टिकट मिल सकती है। इस लिस्ट में टिकट के कंफर्म होने की उम्मीद अक्सर ज्यादा रहती है, क्योंकि यह ट्रेन के सामान्य कोटे की सीटों में होने वाले बदलावों से जुड़ी होती है। RLWL ट्रेन टिकट क्या होती है? RLWL का मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। यह उन यात्रियों के लिए लागू होता है जो ट्रेन के शुरूआती स्टेशन से नहीं, बल्कि बीच के किसी खास स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं।

भारतीय रेलवे कुछ प्रमुख स्टेशनों के लिए अलग सीट कोटा रखता है। जब उस कोटे की सभी सीटें बुक हो जाती हैं, तो टिकट बुक करने वाले व्यक्ति को RLWL टिकट मिल सकता है। इस टिकट के कन्फर्म होने की संभावना मुख्य रूप से उसी रिमोट लोकेशन कोटे में सीट उपलब्ध होने पर निर्भर करती है। PQWL किसे कहते हैं? PQWL का मतलब पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट होता है। यह सामान्य वेटिंग लिस्ट से अलग श्रेणी है। कुछ खास स्टेशनों या छोटे रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए साझा कोटा (पूल्ड कोटा) रखा जाता है।

जब इस कोटे की सभी सीटें बुक हो जाती हैं, तब टिकट पर PQWL स्टेटस दिख सकता है। इस लिस्ट में टिकट के कन्फर्म होने की संभावना उसी पूल्ड कोटे में खाली सीटों और कैंसिल होने वाले टिकट पर निर्भर करती है।