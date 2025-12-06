सालों पुरानी मांग हुई पूरी, टनकपुर से तख्त श्री नांदेड़ साहिब तक नई रेल सेवा शुरू

राज्य ब्यूरो, देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड और सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान कर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। टनकपुर (उत्तराखंड) से तख्त श्री नांदेड़ साहिब (महाराष्ट्र) तक नई रेल सेवा की शुरुआत को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस निर्णय से अब नांदेड़ साहिब की यात्रा उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो सकेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल उत्तराखंड के सिख समुदाय और श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है, बल्कि प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को भी नई दिशा प्रदान करेगा।