WUPL: टिहरी की आलराउंडर कनिका नेगी ने गिराए ताबड़तोड़ विकेट, हरिद्वार का जीत से आगाज

महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग (डब्ल्यूयूपीएल) में टिहरी क्वींस ने पिथौरागढ़ को सात विकेट से हराया जिसमें कनिका नेगी ने 12 रन देकर चार विकेट लिए। अन्य मैच में हरिद्वार स्टार्म ने मसूरी थंडर्स को छह विकेट से हराया अंकिता शाह ने चार विकेट लिए। टिहरी की कनिका नेगी और हरिद्वार की अंकिता शाह को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। खिताबी मुकाबले में सोनू सूद होंगे।

जागरण संवाददाता, देहरादून। महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग (डब्ल्यूयूपीएल) के तीसरे मुकाबले में टिहरी क्वींस ने ईंट से ईंट से बजाते हुए पिथौरागढ़ को सात विकेट से हराया। टिहरी की आलराउंडर कनिका नेगी ने चार ओवर में मात्र 12 रन देकर ताबड़तोड़ चार विकेट गिराए और प्लेयर आफ द मैच चुनी गईं। चौथे मुकाबले में हरिद्वार स्टार्म ने मसूरी थंडर्स को छह विकेट से हराकर अपनी जीत का आगाज किया। हरिद्वार की प्लेयर आफ द मैच अंकिता शाह ने चार ओवर में 21 रन देकर चार विकेट झटके।

राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में चल रहे डब्ल्यूयूपीएल सीजन-2 में बुधवार को तीसरा मुकाबला टिहरी और पिथौरागढ़ के बीच हुआ। टिहरी ने टास जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया और पिथौरागढ़ की मनीषा कुंवर व अनन्या मेहरा ओपनिंग के लिए उतरीं।

मनीषा 18 रन बनाकर आरती भंडारी को कैच थमा बैठी। नौंवे ओवर में सभ्या की गेंद पर 20 रन बना चुकी अनन्या और खाता खोले बिना मुस्कान कैच आउट हो गईं। पिथौरागढ़ की कप्तान मानसी जोशी (छह रन) को कनिका नेगी ने बोल्ड किया। पिथौरागढ़ निर्धारित 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 68 रन में ढेर हो गई।

टिहरी से लक्ष्य का पीछा करने को मेघा सैनी और आरती भंडारी ने पर्दापण किया। आरती आठ रन बनाते ही पांचवीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गईं। उनके स्थान पर आईं कप्तान नीलम भारद्वाज ने मेघा सैनी के साथ साझेदारी कर दोनों ने 11-11 रन बनाए। आखिर में उतरीं अंकिता बिष्ट ने पारी को संभाल कर एक छक्के के साथ 31 रन जड़े और नाबाद रहीं। टिहरी ने 12.4 ओवर में सिर्फ तीन विकेट खोकर लक्ष्य पूरा कर लिया। देर शाम को चौथा मैच हरिद्वार स्टार्म और मसूरी थंडर्स के बीच हुआ। हरिद्वार ने टास जीतकर गेंदबाजी की और मसूरी से शगुन चौधरी व रीना जिंदल ओपनिंग करने उतरीं।

शगुन चौथे ओवर में कैच आउट होकर पवेलियन लौट गईं। जबकि रीना 23 रन में अंकिता शाह की गेंद पर कनक को कैच थमा बैठी। छठें नंबर पर उतरी नीलम बिष्ट ने एक छक्के के साथ 29 रन बनाए और दिव्या बोहरा की गेंद पर कैच आउट हुई। मसूरी ने निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 101 रन का लक्ष्य हरिद्वार के समक्ष रखा। अंकिता ने चार और दिव्या ने तीन विकेट चटकाए।

हरिद्वार से ज्योति गिरि और दीपिका चंद ओपनिंग के लिए मैदान में उतरीं। दीपिका तीसरे ओवर में सिद्धि को कैच थमा बैठी और ज्योति 17 बनाकर कैच आउट हुईं। आइकन खिलाड़ी स्वेता वर्मा ने पारी को संभालते हुए एक छक्के के साथ 21 रन बनाए, लेकिन 12वें ओवर में रन आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। फिर एक छोर से कल्पना वर्मा और दूसरे पर कनक ने पारी में जान फूंकी। कल्पना 22 और कनक 16 रन पर नाबाद रहीं। हरिद्वार ने 17.3 ओवर में सिर्फ चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

भावना राणा की प्रस्तुति पर थिरके लोग राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तीसरा मुकाबला समाप्त होने के बाद बालीवुड अभिनेत्री व माडल भावना राणा ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान विभिन्न बालीवुड गानों पर उन्होंने जोर के झटके लगाए, जिसने दर्शकों को भी थिरकने पर मजबूर कर दिया। उनके प्रस्तुति के उपरांत चौथा मैच प्रारंभ हुआ।

सोनू सूद खिताबी मुकाबले में होंगे आकर्षण का केंद्र डब्ल्यूयूपीएल के खिताबी मुकाबले में 26 सितंबर को बालीवुड गायक नीति मोहन के साथ-साथ बालीवुड अभिनेता व फिल्म निर्माता सोनू सूद भी आकर्षण का केंद्र रहेगे। जहां नीति अपने गानों की प्रस्तुति से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगी, वहीं सोनू अपने अभिनय की झलक दिखाएंगे। खिताबी मुकाबले की विजेता टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के रूप में पुरस्कार वितरण करेंगी।