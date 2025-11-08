विश्व विजेता स्नेह राणा पहुंचीं देहरादून, ढोल-नगाड़ों संग स्वागत; सीएम धामी से करेंगी मुलाकात
भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा, जिन्होंने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, आज अपनी जन्मभूमि देहरादून पहुंचीं। देहरादून एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर उनका आगमन विशेष है। उनके प्रदर्शन से राज्य की बेटियों और युवाओं में उत्साह है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा आज यानी शनिवार को अपनी जन्मभूमि देहरादून पहुंंची। देहरादून एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती अवसर स्नेह का आगमन कई मायनों में खास है। उनके जबरदस्त प्रदर्शन से राज्य की बेटियों और युवाओं में खुशी की लहर है।
देहरादून नगर निगम से सटे सिनोला गांव निवासी स्नेह राणा शनिवार सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरीं। इसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंचेंगी। घर में उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं। जहां उनके रिश्तेदार और परिचित पहुंच चुके हैं। उनके शानदार प्रदर्शन से सिनोला गांववासियों में भी उत्साह की लहर है। उनके स्वागत के लिए सभी तैयार हैं। घर में स्वागत के बाद वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने जाएंगी।
उनके कोच नरेंद्र शाह ने बताया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर (उनका भव्य स्वागत हुआ। बीते रविवार को भारतीय महिला क्रिकेटरों द्वारा वनडे विश्व कप का खिताबी मुकाबला जीतने के बाद से देहरादून में हर तरफ स्नेह राणा के चर्चे चल रहे हैं। क्रिकेटप्रेमियों से लेकर सभी कार्यालयों और विभागों में हर कोई उनके प्रदर्शन के कसीदे गढ़ रहा है। कई लोगों ने उन्हें राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।
