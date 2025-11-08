जागरण संवाददाता, देहरादून। महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा आज यानी शनिवार को अपनी जन्मभूमि देहरादून पहुंंची। देहरादून एयरपोर्ट पर उनका भव्‍य स्‍वागत किया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती अवसर स्नेह का आगमन कई मायनों में खास है। उनके जबरदस्त प्रदर्शन से राज्य की बेटियों और युवाओं में खुशी की लहर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून नगर निगम से सटे सिनोला गांव निवासी स्नेह राणा शनिवार सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरीं। इसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंचेंगी। घर में उनके स्वागत को लेकर तैयारियां की गई हैं। जहां उनके रिश्तेदार और परिचित पहुंच चुके हैं। उनके शानदार प्रदर्शन से सिनोला गांववासियों में भी उत्साह की लहर है। उनके स्वागत के लिए सभी तैयार हैं। घर में स्वागत के बाद वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने जाएंगी।