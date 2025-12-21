Uttarakhand: नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सख्त, पिकअप-ड्राप, GPS और पैनिक बटन अनिवार्य

अशोक केडियाल, जागरण, देहरादून : उद्योगों को रात्रि पाली में महिला कर्मचारी की सुरक्षा के लिए उनके निवास स्थान तक सुरक्षित पिकअप और ड्राप की सुविधा देनी होगी। वाहन में जीपीएस लगा हो और पैनिक बटन की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

वाहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन भी आवश्यक होगा। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम को मंजूरी दी गई और अधिसूचना जारी कर इसे नियमों के साथ लागू कर दिया गया है।

नये नियमों के अनुसार अब सभी प्रतिष्ठानों व उद्योगों में महिलाएं रात्रि पाली में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कार्य कर सकेंगी। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा व अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई अनिवार्य शर्तें भी निर्धारित की हैं।