राप्ती-गंगा ट्रेन में खचाखच भीड़ के बीच युवती से छेड़छाड़, भीड़ पर पुलिस ने चटकाई लाठियां

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 03 पर खड़ी गोरखपुर जाने वाली राप्ती गंगा (15006/15005) ट्रेन के जनरल कोच में खचाखच भीड़ के बीच एक युवती ने एक यात्री पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। युवती के शोर मचाने पर उसके साथ मौजूद उसका भाई आगबबूला होकर आराेपित यात्री से भिड़ गया और गाली-गलौज के साथ दोनों के बीच जमकर धक्की-मुक्की हुई।

पुलिस के पहुंचने पर उसने ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफार्म पर भी आराेपित को पीटने का प्रयास किया। कुछ देर में पुलिस ने सभी को शांत कराकर ट्रेन के अंदर घुसाया। भाई अपनी बहन को लेकर दूसरे कोच से रवाना हुआ।

दीपावली व भाईदूज का त्योहार संपन्न करने के बाद और आगामी छठ पर्व मनाने के लिए गोरखपुर रूट पर जाने वाले यात्रियों की राप्ती गंगा ट्रेन के आने से पहले गुरुवार को देहरादून रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ रही। दोपहर करीब 2:15 बजे ट्रेन के प्लेटफार्म पर आते ही एकदम से यात्रियों का सैलाब जनरल कोचों की तरफ बढ़ गया। सीट पाने की मारामारी को लेकर यात्रियों के बीच पहले प्रवेश करने की होड़ लग गई। काफी संघर्ष के बाद यात्री ट्रेन के अंदर प्रवेश हुए। कोई आपातकालीन खिड़की से तो कोई रेलवे ट्रैक की तरफ स्थित प्रवेश द्वार से ट्रेन के अंदर घुसा।

पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए कई बार लाठियां चटकाई, लेकिन कोई नहीं माना। कोचों के अंदर सीट पाने को लेकर कई यात्रियों के बीच नोकझोंक हुई। सवा तीन बजे ट्रेन के रवाना होने तक यात्रियों के बीच ट्रेन में सीट पाने और पहले प्रवेश करने की जद्दोजहद चलती रही।

भीड़ नियंत्रण की नहीं रही कोई व्यवस्था रेलवे प्रशासन को आभास था कि गुरुवार को राप्ती गंगा ट्रेन में भीड़ का सैलाब उमड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नजर नहीं आई। सिर्फ जीआरपी और आरपीएफ के सुरक्षाकर्मी ही लाठियां चटकाकर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे।

लिंक, जनता और जनशताब्दी में भी रही भीड़ देहरादून से चलने वाली अधिकांश ट्रेनों में त्योहारों के समाप्त होने के बाद अपने-अपने गंतव्य को रवाना होने और आगामी छठ पर्व मनाने को घरों को जाने वाले यात्रियों की भीड़ रही। लिंक, जनता, उपासना और जनशताब्दी आदि ट्रेनों में भारी संख्या में यात्री चढ़े।

50 प्रतिशत सवारी में ही दौड़ी रोडवेज की बसें देहरादून : भाईदूज पर रोडवेज की बसें विभिन्न रूटों पर 50 प्रतिशत सवारी लेकर दौड़ी। इसके अलावा 40 प्रतिशत ही बसों के आनलाइन टिकट बुक हो पाए। इसके पीछे रोडवेज देहरादून से संचालित हो रही डग्गामार बसों के संचालन की सबसे बड़ी वजह बता रहा है। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी है रोडवेज की बसों में प्रयाप्त सुविधा नहीं मिल पा रही ैह। जबकि पिछले कुछ समय का आंकड़ा खंगाला जाए। तो धनतेरस से लेकर भाईदूज पर रोडवेज की बसों में सीट को लेकर मारामारी रहती थी।