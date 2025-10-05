Language
    देहरादून में भी होने वाला था राज रघुवंशी जैसा हत्‍याकांड! पत्‍नी ने मंगाया हथौड़ा; पति को फॉलो कर रहा था प्रेमी

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:33 PM (IST)

    गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी को तपोवन के एक होटल में उसके प्रेमी के साथ पकड़ा गया। शादी के बाद पत्नी ने पति को शारीरिक संबंध बनाने से रोका। शक होने पर पति ने जासूसी कराई जिसमें पत्नी का अफेयर सामने आया। पत्नी प्रेमी के साथ होटल में मिली जिसके बाद पति ने रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस ने शिकायत न होने पर पत्नी और प्रेमी को छोड़ दिया।

    तपोवन स्थित होटल के कमरा नंबर-202 में प्रेमी के साथ पकड़ी गई गुरुग्राम निवासी शुभम की पत्नी। जासूसी एजेंसी

    अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून। इंदौर के सोनम व राजा रघुवंशी मामले को शायद ही कोई भूला होगा। प्रेमी से शादी न होने पर सोनम ने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान मेघालय में हत्या करा दी थी। कुछ यही गुरुग्राम (हरियाणा) निवासी साफ्टवेयर प्रोफेशनल शुभम चौधरी के साथ भी हो सकता था, लेकिन जासूसों ने शुभम की पत्नी की बेवफाई से पर्दा गिरा दिया।

    देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश-टिहरी जनपद सीमा क्षेत्र स्थित तपोवन में प्रेमी संग रंग-रलियां मना रही शुभम की पत्नी को जासूसों ने पुलिस की मदद से पकड़ लिया। इसके बाद शुभम ने वहीं रिश्ता समाप्त कर दिया। इसके बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई।

    प्रेमी के साथ ठहरी हुई थी शुभम की पत्नी

    यह घटना एक अक्टूबर की सुबह चार बजे तपोवन स्थित एक होटल के कमरा नंबर-202 में सामने आई, जहां गुरुग्राम निवासी शुभम की पत्नी अपने प्रेमी के साथ ठहरी हुई थी। साफ्टवेयर प्रोफेशनल शुभम की गाजियाबाद निवासी युवती से इसी साल फरवरी में शादी हुई थी। पत्नी भी साफ्टवेयर प्रोफेशनल है और गुरुग्राम में ही एक कंपनी में नौकरी करती है।

    दोनों एकसाथ रह रहे थे, लेकिन शादी के बाद से ही पत्नी अलग-अलग बहाने बनाते हुए शुभम को शारीरिक संबंध बनाने से रोकती रही। शुरुआत में तो शुभम ने पत्नी की बात पर संदेह नहीं किया, लेकिन धीरे-धीरे जब पत्नी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा तो शुभम को कुछ शक हुआ। उसने जब एक दिन पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसके होश उड़ गए। पत्नी किसी दूसरे युवक से लगातार बात कर रही थी और

    चैटिंग में भी दोनों के बीच प्रेम-संबंध जैसी बात होने का पता चला। यही नहीं, शुभम को यह भी मालूम चला कि पत्नी का प्रेमी कई दिन से उसका (शुभम का) पीछा भी कर रहा है। इसके बाद शुभम ने तियांजू इन्वेस्टिगेटिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (जासूसी एजेंसी) में संपर्क कर अपनी पत्नी व उसके प्रेमी के संबंधों का पता लगाने को कहा।

    इसी दौरान पत्नी को भी शक हो गया कि शुभम को उसके बारे में पता चल गया है। इस पर उसने प्रेमी के साथ बाहर चलकर आगे की योजना बनाने की सोची। 30 सितंबर को पत्नी अपने प्रेमी के साथ कार से ऋषिकेश पहुंची और तपोवन स्थित एक होटल में ठहरी। जासूसी एजेंसी उनके पीछे-पीछे ऋषिकेश पहुंच गई और शुभम चौधरी को भी बुला लिया।

    रात करीब साढ़े 10 बजे होटल में पत्नी के ठहरे होने की पुष्ट जानकारी के बाद शुभम ने नजदीकी पुलिस चौकी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई महिला पुलिस कर्मी उपस्थित न होने के कारण होटल के कमरे में जाने से मना कर दिया। इस पर शुभम ने डायल-112 पर काल कर मदद मांगी। जिस पर सुबह चार बजे टिहरी के मुनीकीरेती थाने की दारोगा लक्ष्मी पंत पुलिस टीम के साथ होटल पहुंची और कमरा नंबर-202 से शुभम की पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ।

    आनलाइन मंगाए कंडोम व हथौड़ा

    पिछले दिनों जब शुभम ने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसमें आनलाइन शापिंग की डिटेल को भी खंगाला। जिसमें कई बार आनलाइन कंडोम मंगाने की जानकारी मिली। शुभम को शक हुआ कि जब उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रही तो इसका मतलब वह किसी और के संपर्क में है। यही नहीं, जब पत्नी द्वारा आनलाइन शापिंग साइट से हैमर (हथौड़ा) मंगाया गया तो शुभम चौकन्ना हो गया। उसे शक हुआ कि पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं।

    कई दिन से शुभम का पीछा कर रहा था प्रेमी

    तियांजू इन्वेस्टिगेटिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक देवव्रत पुरी गोस्वामी ने पुलिस को बताया कि उनकी पड़ताल में यह भी सामने आया कि प्रेमी कई दिन से शुभम का पीछा कर रहा था। पुलिस ने प्रेमी से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि वह शुभम का पीछा कर रहा था। वहीं, पत्नी को रंगेहाथ पकड़ने के बाद शुभम ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया।

    हालांकि, शुभम ने उसके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। जिस कारण पुलिस ने पत्नी व उसके प्रेमी को छोड़ दिया। वहीं, पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला कि शुभम की शादी से पहले ही उसकी पत्नी का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। यह बात पत्नी के घरवालों को भी पता थी, मगर सजातीय न होने के कारण घरवालों ने बेटी की शादी प्रेमी से नहीं कराई और जबरन उसे शुभम के साथ शादी के लिए मना लिया। शुभम और उसकी पत्नी जाट हैं, जबकि प्रेमी ब्राह्मण है। प्रेमी का गाजियाबाद में कबाड़ का बड़ा कारोबार है।

    गुरुग्राम निवासी शुभम ने 30 सितंबर की मध्य रात्रि डायल-112 को सूचना दी थी कि उनकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ तपोवन स्थित होटल में ठहरी हुई है। जिस पर महिला एसआइ को वहां भेजा गया। सूचना सही थी, लेकिन शुभम की ओर से कोई तहरीर न दिए जाने के कारण उनकी पत्नी व प्रेमी व छोड़ दिया गया। - प्रदीप चौहान, प्रभारी निरीक्षक मुनीकीरेती कोतवाली