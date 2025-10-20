Weather Update: दीपावली पर कैसा है उत्तराखंड का मौसम? 24 घंटे बाद बढ़ जाएगी ठंडक, ये है कारण

Language
    By Vijay Joshi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:09 AM (IST)

    दीपावली पर उत्तराखंड का मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदलाव आ सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। देहरादून और तराई में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली के दिन उत्तराखंड का मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में रविवार को भी चटख धूप खिली रही, जिससे दिन का तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं, सुबह और शाम हल्की ठंड का अहसास बना हुआ है।

    मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम करवट ले सकता है।

     

    मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ से बदल सकता है मौसम का मिजाज


    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दीपावली पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पर्वतीय इलाकों में रात के समय पाला गिरने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रह सकती है। मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंशिक बादल छा सकते हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रविवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही। दोपहर में धूप की तपिश से हल्की गर्मी महसूस की गई।

     

    शहर, अधिकतम, न्यूनतम


    • देहरादून, 32.1, 16.8
    • ऊधमसिंह नगर, 32.0, 17.8
    • मुक्तेश्वर, 23.0, 10.5
    • नई टिहरी, 24.6, 11.2

     

    मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, देहरादून और तराई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो सामान्य से अधिक है। वहीं, मुक्तेश्वर और नई टिहरी जैसे पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच पहुंच गया है, जिससे ठंडक बढ़ गई है।