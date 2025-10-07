Weather Update: बेमौसम बारिश ने अचानक बढ़ाई ठंडक, तेज बारिश से कार्लीगाड़ में मलबा आने से लोगों में दहशत
देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिन भर बादल छाए रहे और तेज बारिश हुई जिससे ठंड बढ़ गई। कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी हुई। कार्लीगाड़ में मलबा आने से लोगों में दहशत है जिसके चलते कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की आशंका जताई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मौसम के बदले मिजाज से दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिनभर बादल छाये रहने और तीव्र वर्षा के दौर होने से दून में अचानक ठंड महसूस की जाने लगी।
दिनभर में शहर में करीब 14 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिससे अधिकतम तापमान में सात गिरावट दर्ज की गई। आज भी वर्षा के दौर होने और पारा सामान्य से कम बना रहने के आसार हैं।
मैदानी क्षेत्रों में अचानक पारा गिरने से ठंड का अहसास
दून में सोमवार को सुबह से ही घने बादल छाये रहे। शहर से लेकर बाहरी क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के दौर हुए। दिनभर हल्की वर्षा और मध्यम हवाएं चलने के साथ ही शाम को दून में गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। जिससे रात को तापमान और नीचे पहुंच गया।
बीते रविवार को दून का अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जबकि, सोमवार को यह 27.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कई अन्य मैदानी शहरों में भी पारे में भारी गिरावट आई है। पहाड़ों में पारा सामान्य के आसपास बना हुआ है।
तापमान में उतार-चढ़ाव से तबीयत नासाज होने का खतरा
वहीं, मौसम विभाग ने आज भी देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाये रहने से लेकर तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका जताई है। गरज-चमक के साथ कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है।
शहर, अधिकतम, न्यूनतम
- देहरादून, 27.4, 21.2
- ऊधमसिंह नगर, 30.6, 23.6
- मुक्तेश्वर, 20.3, 11.2
- नई टिहरी, 21.0, 13.6
झमाझम बारिश से चौक-चौराहों में जलभराव
दून में शाम को हुई झमाझम बारिश से शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में जलभराव हो गया। करीब एक घंटे की बारिश से गांधी रोड, प्रिंस चौक, दून अस्पताल चौक, कचहरी रोड, हरिद्वार रोड, बुद्धा चौक आदि क्षेत्रों में बारिश का पानी जमा हो गया। नालियां चोक होने से गंदा पानी सड़कों पर बहता रहा। हालांकि, कुछ घंटे बाद स्थिति सामान्य हो गई।
बारिश से कार्लीगाड़ में फिर आया मलबा, खाली कराए तीन घर
बीते माह मानसून के कहर से हलकान सहस्रधारा-कार्लीगाड़ और मंझाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों का जीवन अब भी पटरी पर नहीं लाैटा है। कभी न भरने वाले जख्म देख गया मानसून तो अब लौट चुका है, लेकिन अब भी बारिश का सिलसिला जारी रहने से लोग सहमे हुए हैं।
कार्लीगाड़ क्षेत्र में सोमवार को दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। इससे आपदाग्रस्त क्षेत्र में पहाड़ी से और मलबा आने लगा। जिससे आसपास के कुछ परिवार भयभीत हो गए। सूचना मिलने पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और एहतियात के तौर पर तीन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एसडीएम सदर हरगिरि ने आपदाग्रस्त क्षेत्र के तीन मकान खाली कराते हुए परिवारों को सहस्रधारा स्थित एक होटल में शिफ्ट कराया।
