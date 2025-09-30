Language
    Weather Update: देहरादून में 10 दिन बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी

    By Vijay joshi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:08 AM (IST)

    Weather Update उत्तराखंड में लगभग दस दिन बाद मौसम ने करवट बदली पहाड़ों पर जोरदार बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई। देहरादून में रिमझिम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। मौसम विभाग के अनुसार आज भी ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया।

    बारिश के बीच से निकलते वाहन। फाइल

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में करीब 10 दिन बाद मौसम ने करवट बदली और पहाड़ों में झमाझम वर्षा हुई। बीते कई दिनों से लगातार चढ़ रहे पारे और तपिश से फौरी राहत मिली।

    हालांकि, कहीं-कहीं जोरदार बारिश से नदियों का जलस्तर पर भी बढ़ गया। दून में रिमझिम वर्षा से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाये रहने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं।

    पर्वतीय जिलों में देर रात झमाझम बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ा

    देहरादून में सोमवार सुबह से ही बादल मंडराने लगे और दोपहर में ज्यादातर क्षेत्रों में रिमझिम वर्षा शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक शहर में रुक-रुककर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। जिससे उमसभरी गर्मी से राहत मिली। वहीं, मसूरी समेत ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में देर रात ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और सुबह तक झमाझम वर्षा रिकार्ड की गई।

    कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं जोरदार वर्षा हुई। चंपावत, बागेश्वर आदि क्षेत्रों में 60 मिमी से अधिक बारिश हुई। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से दून की नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया।

    शहर, अधिकतम, न्यूनतम

    • देहरादून, 31.5, 13.9
    • ऊधमसिंह नगर, 36.1, 25.5
    • मुक्तेश्वर, 25.3, 13.8
    • नई टिहरी, 24.1, 16.6

    दून में रिमझिम बारिश, आज भी प्रदेश में आंशिक बादल छाने के आसार

    मौसम के बदले मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जहां दून का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, अब यह 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। अन्य जिलों में भी पारे में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा व गर्जन के साथ बौछार पड़ने की आशंका है। शेष पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं, राज्य के हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर जनपदों में मौसम शुष्क रहने की आशंका है।