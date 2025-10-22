Weather Update: दीपावली बाद उत्तराखंड में बदला मौसम, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दीपावली पर मौसम शुष्क बना रहा और दिनभर चटख धूप खिली। ज्यादातर क्षेत्रों में शाम को भी शुष्क मौसम और पटाखों के शोर के बीच गर्माहट महसूस की गई। हालांकि, मंगलवार को मौसम का मिजाज बदल गया और देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी बादल छाये रह सकते हैं और हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं।

दीपावली के अगले दिन दून समेत आसपास के क्षेत्रों में घिरे बादल दून समेत प्रदेशभर में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था और तेज धूप खिलने से ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहा। हालांकि, सुबह-शाम ठंडक है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह ठिठुरन बढ़ने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में भी पाला गिर रहा है। अब ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में कहीं-कहीं मौसम ने करवट बदल ली है। पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं।