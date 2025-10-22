Language
    Weather Update: दीपावली बाद उत्तराखंड में बदला मौसम, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी की चेतावनी

    By Vijay Joshi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:52 AM (IST)

    उत्तराखंड में दीपावली पर मौसम साफ रहने के बाद, देहरादून समेत कई इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है और कुछ इलाकों में गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दीपावली पर मौसम शुष्क बना रहा और दिनभर चटख धूप खिली। ज्यादातर क्षेत्रों में शाम को भी शुष्क मौसम और पटाखों के शोर के बीच गर्माहट महसूस की गई। हालांकि, मंगलवार को मौसम का मिजाज बदल गया और देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी बादल छाये रह सकते हैं और हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं।

    दीपावली के अगले दिन दून समेत आसपास के क्षेत्रों में घिरे बादल

     

    दून समेत प्रदेशभर में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ था और तेज धूप खिलने से ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहा। हालांकि, सुबह-शाम ठंडक है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह ठिठुरन बढ़ने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में भी पाला गिर रहा है। अब ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में कहीं-कहीं मौसम ने करवट बदल ली है। पर्वतीय क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं।


    शहर, अधिकतम, न्यूनतम

    • देहरादून, 30.1, 17.2
    • ऊधमसिंह नगर, 32.2, 19.4
    • मुक्तेश्वर, 21.7, 11.5
    • नई टिहरी, 24.5, 10.6

     

    आज वर्षा-बर्फबारी से तापमान में गिरावट आने की आशंका

     

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर व रुद्रप्रयाग में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की आशंका है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बर्फबारी हो सकती है। कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।