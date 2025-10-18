जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिलने से पारा भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। तेज धूप से दिन में तपिश बढ़ गई है। हालांकि, सुबह-शाम हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम के मिजाज में दीपावली तक किसी प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम करवट बदल सकता है।

देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह से तेज धूप खिली रही। दोपहर में तपिश बढ़ने से गर्मी महसूस की गई। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों का तापमान लगातार सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है।