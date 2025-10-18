Weather Update: दीपावली पर उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम? ये है लेटेस्ट अपडेट
उत्तराखंड में मौसम शुष्क है, जिससे दिन में गर्मी और सुबह-शाम ठंडक बनी हुई है। तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिलने से पारा भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। तेज धूप से दिन में तपिश बढ़ गई है। हालांकि, सुबह-शाम हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम के मिजाज में दीपावली तक किसी प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम करवट बदल सकता है।
देहरादून समेत प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह से तेज धूप खिली रही। दोपहर में तपिश बढ़ने से गर्मी महसूस की गई। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों का तापमान लगातार सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है।
वहीं, न्यूनतम तानमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि, सुबह-शाम ठिठुरन महसूस की जा रही है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडक बढ़ गई है। इसके साथ ही ज्यादातर क्षेत्रों में रात को पाला गिर रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले दो दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। तापमान भी सामान्य अधिक रहने का अनुमान है। इस बीच मैदानी क्षेत्रों में दिन में तपिश बनी रहेगी। वहीं, आगामी मंगलवार को ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके बाद पारे में मामूली गिरावट आ सकती है।
