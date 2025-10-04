Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update: उत्‍तराखंड में मौसम ने बदली करवट, तीन दिन भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

    By Vijay joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:24 PM (IST)

    उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक भारी बारिश ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की है। देहरादून समेत कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी वर्षा की आशंका है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रविवार से अगले तीन दिन प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। File Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है और पहाड़ से मैदान तक आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। कहीं-कहीं हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में धूप की आंख-मिचौनी के कारण पारा सामान्य से अधिक बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विभाग के अनुसार, रविवार से अगले तीन दिन प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ के दौर चल सकते हैं। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, सोमवार को गरज के साथ तीव्र वर्षा व ओलावृष्टि को लेकर आरेंज अलर्ट है।

    शनिवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह धूप खिली रही, हालांकि दोपहर बाद बादल मंडराने लगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में दिनभर आंशिक बादलों का डेरा रहा। कुमाऊं में कहीं-कहीं तीव्र बौछारों के दौर हुए।

    यलो अलर्ट जारी

    मौसस विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व नैनीताल में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की आशंका है। जिसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून व हरिद्वार में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, चोटियों पर बर्फबारी, ओलावृष्टि व वर्षा के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

    इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी व नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि व तीव्र वर्षा की आशंका है। मंगलवार को भी भारी वर्षा के दौर हो सकते हैं। इस दौरान पारे में भी गिरावट आने के आसार हैं।