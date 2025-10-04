उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक भारी बारिश ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की है। देहरादून समेत कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी वर्षा की आशंका है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है और पहाड़ से मैदान तक आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। कहीं-कहीं हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में धूप की आंख-मिचौनी के कारण पारा सामान्य से अधिक बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार से अगले तीन दिन प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ के दौर चल सकते हैं। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, सोमवार को गरज के साथ तीव्र वर्षा व ओलावृष्टि को लेकर आरेंज अलर्ट है।

शनिवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह धूप खिली रही, हालांकि दोपहर बाद बादल मंडराने लगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में दिनभर आंशिक बादलों का डेरा रहा। कुमाऊं में कहीं-कहीं तीव्र बौछारों के दौर हुए।

यलो अलर्ट जारी मौसस विज्ञान केंद्र के अनुसार, रविवार को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व नैनीताल में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की आशंका है। जिसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।