Weather Update: उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड

Weather Update उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी वर्षा का क्रम जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों से मैदानों तक बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है जबकि रविवार और सोमवार को भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंशिक बादलों के बीच धूप खिल रही है और कहीं-कहीं हल्की वर्षा का दाैर बना हुआ है। मानसून की विदाई के बावजूद प्रदेश में वर्षा का क्रम नहीं थमा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ से मैदान तक बौछारें पड़ रही हैं। हालांकि, शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को देहरादून समेत सात जिलों में आंशिक बादल छाये रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। वहीं, शेष जिलों में चटख धूप खिली रह सकती है। रविवार से प्रदेश में दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी है।

कुछ क्षेत्रों में झमाझम वर्षा के दौर जारी देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में शुक्रवार को सुबह से चटख धूप खिली रही। हालांकि, दोपहर बाद कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडराने लगे और दून में भी हल्की वर्षा दर्ज की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के एक से दो दौर होने की सूचना है।

खासकर कुमाऊं में कुछ क्षेत्रों में झमाझम वर्षा के दौर भी जारी है। हालांकि, इस बीच तापमान में फिर से वृद्धि दर्ज की गई। ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार को कुछ जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि, ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ भारी वर्षा का यलो अलर्ट है।