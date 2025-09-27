Weather Update: दून में गर्मी ने किया बेहाल... बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश, देखें आज कैसा रहेगा मौमस

जागरण संवाददाता, देहरादून। Weather Update: उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक चटख धूप खिल रही है और पारा चढ़ने से तपिश बढ़ गई है। शुक्रवार को प्रदेश से मानसून विदा ले चुका है, हालांकि बीते एक सप्ताह से प्रदेशभर में ही मौसम शुष्क बना हुआ है और भीषण गर्मी महसूस की जा रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा हो सकती है।

पिछले एक सप्ताह से लगातार चढ़ रहा तापमान, मानसून प्रदेश से विदा

शुक्रवार को सुबह से देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में चटख धूप खिली रही। जिससे दिन में तपिश बढ़ गई और भीषण गर्मी महसूस की गई। दून का पारा इस माह पहली बार 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। करीब एक सप्ताह में तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो चुकी है। प्रदेश के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है।