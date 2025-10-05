Language
    देहरादून की सड़कों पर उतरी 1928 से 1980 तक की पुरानी कारें और स्कूटर, देखते रह गए लोग; खबू ली सेल्‍फी

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:13 PM (IST)

    देहरादून में विरासत महोत्सव के दौरान 1928 से 1980 तक की पुरानी कारें और स्कूटर सड़कों पर उतरे जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और सेल्फी लेने लगे। कौलागढ़ स्थित डा वीआर अम्बेडकर स्टेडियम से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने विंटेज कार रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में 30 चौपहिया और 61 दोपहिया वाहन शामिल थे जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे।

    रैली मसूरी रोड होते हुए ताज होटल तक जाएगी और फिर स्टेडियम में समाप्त होगी। Jagran

    जासं, देहरादून। उत्‍तराखंड की राजधानी देहरादून में 1928 से 1980 तक पुरानी कारें और स्कूटर सड़कों पर उतरे तो लोग देखते रह गए। लोगों ने खूब सेल्फी ली।

    विरासत महोत्सव में रविवार को कौलागढ़ स्थित डा वीआर अम्बेडकर स्टेडियम से लोकसभा सदस्य माला राज्य लक्ष्मी शाह ने विंटेज कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कार के साथ फोटो भी खिंचवाई।

    यहां विंटेज कारें और दोपहिया वाहन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। जिसमें आजादी से भी पहले की कारें देखने के लिए लोग उत्साहित दिखाई दिए। रैली में 30 चौपहिया जबकि 61 दोपहिया शामिल रहे।

    रैली स्टेडियम से चलकर जिन मार्गों से गुजरी, लोग देखते रह गए। रैली मसूरी रोड होते हुए ताज होटल पहुंचेगी यहां से वापसी स्टेडियम में सम्पन्न होगी।

