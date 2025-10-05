जासं, देहरादून। उत्‍तराखंड की राजधानी देहरादून में 1928 से 1980 तक पुरानी कारें और स्कूटर सड़कों पर उतरे तो लोग देखते रह गए। लोगों ने खूब सेल्फी ली।

विरासत महोत्सव में रविवार को कौलागढ़ स्थित डा वीआर अम्बेडकर स्टेडियम से लोकसभा सदस्य माला राज्य लक्ष्मी शाह ने विंटेज कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कार के साथ फोटो भी खिंचवाई।

यहां विंटेज कारें और दोपहिया वाहन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। जिसमें आजादी से भी पहले की कारें देखने के लिए लोग उत्साहित दिखाई दिए। रैली में 30 चौपहिया जबकि 61 दोपहिया शामिल रहे।

रैली स्टेडियम से चलकर जिन मार्गों से गुजरी, लोग देखते रह गए। रैली मसूरी रोड होते हुए ताज होटल पहुंचेगी यहां से वापसी स्टेडियम में सम्पन्न होगी।

