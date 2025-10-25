यूपी की भूमि बनीं उत्तराखंड महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम की कप्तान, उठे सवाल

तुहिन शर्मा, देहरादून। क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (सीएयू) की ओर से चयनित हुई राज्य की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम की चयन प्रक्रिया को लेकर हैरानी है। सीएयू ने टीम की बागडोर वाराणसी (उत्तर प्रदेश) की भूमि उमर के हाथों में सौंपी है। बीसीसीआई के घरेलू सत्र 2025-26 के लिए 16 सदस्यीय उत्तराखंड महिला टीम का चयन हो गया। चयन प्रक्रिया में राज्य भर से सैकड़ों महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से 16 अव्वल खिलाड़ियों को जगह दी गई है।

सीएयू के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने बताया कि उत्तराखंड महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम के चयन के लिए ट्रायल प्रक्रिया अक्टूबर के प्रारंभिक दिनों में विभिन्न जिलों में आयोजित हुई थी। ट्रायल में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के आधार पर खिलाड़ियों का मूल्यांकन हुआ। इसके बाद चयनित खिलाड़ियों के अभ्यास मैच जयपुर में संपन्न हुए। यह टीम आगामी अंडर-19 महिला चैलेंजर ट्राफी और अन्य बीसीसीआई टूर्नामेंटों में भाग लेगी।

चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर कैंप और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। टीम का पहला अभ्यास शिविर 26 अक्टूबर से औरंगाबाद महाराष्ट्र में शुरू होगा। टीम में 16 महिला खिलाड़ियों के अलावा पांच सपोर्ट स्टाफ है, जिसमें हेडकोच श्राबनी देबनाथ, ट्रेनर फरहा सैफ, मैनेजर आशिका रांगड़, फिजियो ओमी यादव और महिला टीम आब्जर्वर मीनाक्षी नेगी शामिल हैं।

कप्तान के चयन पर उठे सवाल महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम की कप्तान भूमि उमर के चयन पर सवाल खड़े हुए हैं। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं। ऐसे में अन्य प्रदेश की खिलाड़ी का उत्तराखंड टीम में चयन होना हैरानी पैदा करने वाला है। वहीं, भूमि का आधार कार्ड भी वाराणसी का बना है। इससे साफ है उनका मूल निवास प्रमाण-पत्र भी उत्तराखंड का नहीं होगा। वहीं, सीएयू में मूल निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर ही चयन होता है। हालांकि सीएयू ने स्पष्ट किया है कि भूमि की पढ़ाई शुरू से देहरादून में हो रही है और वह बचपन से दून में रही हैं। सीएयू टीम में वह काफी पहले से खेल रही हैं।