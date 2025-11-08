उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा वंदे मातरम स्मरणोत्सव
उत्तराखंड के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को 26 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें रैली, मार्च पास्ट, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस दौरान राष्ट्रभावना से प्रेरित गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्र गीत वंदे मातरम स्मरणोत्सव मनाया जाएगा।
इसके तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पखवाड़ेभर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें रैली, मार्च पास्ट, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगियाएं, गोष्ठियां व विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए।
सूबे के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कोलकाता से विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को राष्ट्र गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राष्ट्र गीत वंदे मातरम स्मरणोत्सव को वृहद स्तर पर मनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को शुक्रवार से 26 नवंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रभावना से प्रेरित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराने को कहा। इस दौरान रैली, मार्च पास्ट, कविता पाठ एवं भाषण, निबंध, चित्रकला व पोस्टर, देशभक्ति गीत प्रतियोगिताएं सहित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम व गोष्ठियां भी आयोजित कराने के निर्देश दिए।
वर्चुअल बैठक में निदेशक चिकित्सा शिक्षा डा. अजय आर्य, निदेशक उच्च शिक्षा वीएन. खाली, निदेशक एससीईआरटी वंदना गर्ब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक संस्कृत शिक्षा कंचन देवराड़ी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
