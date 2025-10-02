UTU में फार्मेसी में दाखिले शुरू, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में फार्मेसी प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 अक्टूबर तक चलेंगे। फार्मेसी काउंसिल से अनुमति मिलने में देरी के चलते परीक्षा इंजीनियरिंग और विधि पाठ्यक्रमों के साथ नहीं होगी। यूटीयू से संबद्ध कॉलेजों में दाखिले कल से शुरू होंगे जिसके लिए छात्र www.uktech.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। सेमेस्टर परीक्षा अन्य पाठ्यक्रमों के बाद आयोजित की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) में इस वर्ष फार्मेसी प्रथम वर्ष के कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया करीब दो माह विलंब से प्रारंभ होने के कारण फार्मेसी की सेमेस्टर परीक्षा इंजीनियरिंग एवं विधि पाठ्यक्रम के साथ नहीं होगी।

फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआइ) की ओर से आवश्यक अनुमति समय पर नही दिए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग और विधि संकाय के दाखिले हुए दो माह पूरे हो गए हैं। वहीं फार्मेसी संकाय से जुड़े यूटीयू के 21 संबद्ध कालेजों में हजारों छात्र कल से प्रवेश लेना प्रारंभ करेंगे।

राज्य में यूटीयू समेत अन्य विवि में बी फार्मा (बेचलर आफ फार्मेसी), डी फार्मा (डिप्लोमा इन फार्मेसी) और एम फार्मा प्रथम सेमेस्टर (मास्टर आफ फार्मेसी) व फार्मा-डी (पीबी) प्रमुख हैं। दूसरी ओर, इन्हीं विवि में इंजीनियरिंग और विधि संकाय में करीब दो महीने की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। यूटीयू से संबद्ध 21 कालेजों में फार्मेसी की पढ़ाई होती है, जहां हर वर्ष डेढ़ हजार छात्र-छात्राएं दाखिला लेते हैं। यूटीयू ने प्रवेश की अनुमति देने को लेकर फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन को दो बार पत्र भी प्रेषित किया, लेकिन अनुमति मिलने में दो माह लग गए।

फार्मेसी में बेहतर करियर की संभावना अन्य विषयों के मुकाबले फार्मेसी में बेहतर करियर को देखते हुए यूटीयू की 1460 सीटों के लिए तीन हजार से अधिक छात्र-छात्राएं आवेदन करते हैं। बी फार्मा में प्रति संस्थान 60 सीट निर्धारित हैं। इसी प्रकार श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि और कुमाऊं विवि से संबद्ध संस्थानों में भी फार्मेसी संकाय के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं।

फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालन के लिए फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआइ), इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) व विधि संकाय के लिए बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) नियामक संस्थाएं हैं जो इन संबद्ध पाठ्यक्रम को हर वर्ष अनुमति प्रदान करती हैं।

यह है काउंसलिंग कार्यक्रम पहला चरण: एक से जीत अक्टूबर, सीट आवंटन सात अक्टूबर

दूसरा चरण : 10 से 12 अक्टूबर, सीट आवंटन 15 अक्टूबर

तीसरा चरण : 10 से 18 अक्टूबर, सीट आवंटन 24 अक्टूबर

संस्थान स्तरीय स्पाट काउंसलिंग : 27 से 30 अक्टूबर