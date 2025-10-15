उत्तरकाशी व टिहरी के गांवों में मकानों पर नंबर प्लेट लगाने के आदेश रद, CM धामी ने वायरल लेटर का लिया संज्ञान

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। टिहरी और उत्तरकाशी जिलो के गांवों में स्वच्छ भारत मिशन समेत अन्य कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के दृष्टिगत मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का मामला तूल पकड़ गया है। बिहार के एक व्यक्ति को यह कार्य देने से संबंधित इंटरनेट मीडिया में प्रसारित पत्र का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से रद करने और प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद दोनों जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) ने आदेश रद कर दिए। पंचायतीराज निदेशक ने दोनों डीपीआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।



उत्तरकाशी व टिहरी के डीपीआरओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य बिहार के चाणक्य कालोनी, फजलगंज सासाराम निवासी उपेंद्र कुमार को देने के आदेश जारी किए थे। नंबर प्लेट में मकान संख्या, वार्ड नंबर के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, घर-घर शौचालय संबंधी नारे अंकित किए जाने थे।