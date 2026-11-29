राज्य ब्यूरो, देहरादून। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्ण साक्षरता से लेकर आधुनिक और तकनीकी शिक्षा तक प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

जुलाई 2026 में उत्तराखंड को देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाना प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को धरातल पर उतारने में भी राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है। इसके तहत 500 सरकारी स्कूल डिजिटल स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। स्कूली और उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बढ़ावा दिया जा रहा है। दून विश्वविद्यालय और आइआइटी मद्रास के सहयोग से 'एआई फॉर आल' पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को दिए जा रहे टैबलेट सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय और 281 पीएम श्रीस्कूल भी विकसित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ उच्च शिक्षा में अवसरों का विस्तार किया जा रहा है।