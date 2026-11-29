500 सरकारी स्कूल डिजिटल स्टूडियो से जुड़े, AI से हर क्षेत्र में उड़ान बना रहा उत्तराखंड
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य पूर्ण साक्षरता से लेकर आधुनिक शिक्षा तक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसका लक्ष्य जुलाई 2026 तक पूर्ण साक्षर राज्य बनना है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, देहरादून। शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की हैं। पूर्ण साक्षरता से लेकर आधुनिक और तकनीकी शिक्षा तक प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
जुलाई 2026 में उत्तराखंड को देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाना प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को धरातल पर उतारने में भी राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है। इसके तहत 500 सरकारी स्कूल डिजिटल स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। स्कूली और उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बढ़ावा दिया जा रहा है। दून विश्वविद्यालय और आइआइटी मद्रास के सहयोग से 'एआई फॉर आल' पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को दिए जा रहे टैबलेट
सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय और 281 पीएम श्रीस्कूल भी विकसित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ उच्च शिक्षा में अवसरों का विस्तार किया जा रहा है।
21,743 विद्यार्थियों को 17.67 करोड़ की छात्रवृत्ति
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना से अब तक 20 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिला है। वहीं, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से 21,743 विद्यार्थियों को 17.67 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में डिग्री कॉलेजों की संख्या बढ़कर 139 और सरकारी एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 52 हो गई है।
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।