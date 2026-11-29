साइबर फ्रॉड से एआई और नशा मुक्त युवा अभियान तक... मन की बात के 140वें एपिसोड में पीएम मोदी ने क्या कहा
प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' के 140वें एपिसोड में साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए संचार साथी प्लेटफॉर्म, डिजिटल साक्षरता के लिए आईगॉट कर्मयोगी और नशा मुक्त युवा अभियान पर बात की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 140वें एपिसोड को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे की लत से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करने वाली पहलों पर प्रकाश डाला।
प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार के संचार साथी प्लेटफॉर्म के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म की मदद से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित साइबर फ्रॉड को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों द्वारा आईगॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल का भी जिक्र किया। इसके जरिए कर्मचारी नई स्किल्स सीख रहे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती हुई तकनीकें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने नशा मुक्त युवा अभियान के बारे में भी बात की। उन्होंने ऐसे युवाओं के उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति के दम पर नशे की लत को मात दी है। आइए जानते हैं मन की बात के 140वें एपिसोड की कुछ मुख्य बातें...
पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम की खास बातें
- उन्होंने कहा, “मन की बात समाज के हर वर्ग और देश के हर हिस्से की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मंच है। इसमें हम समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं और लोगों में जागरूकता भी बढ़ाते हैं।”
- पीएम ने आगे कहा, "जरा सोचिए कि अगर आपका मोबाइल फोन खो जाए तो कितनी परेशानी होगी। आपके मोबाइल में आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो, जरूरी दस्तावेज और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं।"
- प्रधानमंत्री ने बताया, “अब तक संचार साथी पोर्टल पर 30 करोड़ से ज्यादा विजिट आ चुकी हैं। इसके ऐप को लगभग 3 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। बैंकों, पेमेंट ऐप्स, टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस सहित 1,600 से ज्यादा संस्थाएं संचार साथी से जुड़ी हुई हैं। इससे साइबर धोखाधड़ी की कई कोशिशों को समय रहते नाकाम करने में मदद मिलती है।"
- पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए कहा, “इस सिस्टम के जरिए अब तक 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के संभावित नुकसान को रोका जा सका है।”
- इसके अलावा उन्होंने कहा, “नशा मुक्त युवा अभियान भी पूरे जोर-शोर से चल रहा है। हम ऐसे कई प्रेरणादायक उदाहरण देख रहे हैं, जहां युवाओं ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर नशे की लत को मात दी है।”
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह प्लेटफॉर्म सरकारी कर्मचारियों के लिए 17 भारतीय भाषाओं में 7,000 से अधिक कोर्स उपलब्ध कराता है। मैं हमारे कर्मयोगियों में एआई और नई तकनीकों को सीखने के लिए गजब का उत्साह देख रहा हूं। इन विषयों से जुड़े 200 से अधिक कोर्स यहां मौजूद हैं।”
25 अक्टूबर को प्रसारित 139वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 12 साल पूरे होने का जिक्र किया। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक तीर्थयात्रा बताया, जिसके जरिए उन्हें देश भर के लोगों के योगदान को समझने और उसका जश्न मनाने का मौका मिला।
उन्होंने कहा, "मेरे लिए मन की बात किसी तीर्थयात्रा से कम नहीं है। यह देश के लोगों के प्रयासों को करीब से समझने और उनके योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने की एक यात्रा है।"
साथ ही, उन्होंने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हेवल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए समुदाय द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रकृति और जल संसाधनों की सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया।
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