डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 140वें एपिसोड को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे की लत से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करने वाली पहलों पर प्रकाश डाला।

प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार के संचार साथी प्लेटफॉर्म के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म की मदद से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित साइबर फ्रॉड को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों द्वारा आईगॉट कर्मयोगी (iGOT Karmayogi) डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल का भी जिक्र किया। इसके जरिए कर्मचारी नई स्किल्स सीख रहे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उभरती हुई तकनीकें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नशा मुक्त युवा अभियान के बारे में भी बात की। उन्होंने ऐसे युवाओं के उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति के दम पर नशे की लत को मात दी है। आइए जानते हैं मन की बात के 140वें एपिसोड की कुछ मुख्य बातें...