महिला आरक्षण के रास्ते की हर बाधा हटाएंगे, कैबिनेट की मंजूरी के बाद PM मोदी का बड़ा एलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के आगामी विशेष सत्र से पहले महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।
HighLights
पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर प्रतिबद्धता दोहराई।
संसद के विशेष सत्र से पहले दिया महत्वपूर्ण बयान।
नारी शक्ति को सशक्त बनाने का संकल्प अटल।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के आगामी विशेष सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने का उनका संकल्प पूरी तरह से अटल है।
महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि सरकार ने देश की महिलाओं से जो वादा किया था, वह उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति के उत्थान और उन्हें नीति-निर्माण में उचित भागीदारी दिलाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए दशकों से लड़ाई चल रही है और मैं भी उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है। हमने अपनी नारी शक्ति से एक वादा किया था और हम इसे पूरा करने के लिए संकल्पित हैं।
परिसीमन विधेयक पर केंद्र की नई पहल
प्रधानमंत्री का यह आश्वासन डिलिमिटेशन विधेयक को आगे बढ़ाने के केंद्र सरकार के नए प्रयासों के बीच आया है। केंद्र ने 2023 में पारित हुए महिला आरक्षण कानून को परिसीमन के साथ जोड़ा है।
सरकार का कहना है कि 2029 के लोकसभा चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन के बाद बनने वाली बड़ी संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटें मिलेंगी।
महिला आरक्षण बिल में संशोधन की तैयारी
सरकार पिछले कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। ये प्रस्तावित बदलाव अप्रैल में लोकसभा में संविधान विधेयक 2026 के पारित न हो पाने के बाद लाए जा रहे हैं।
पिछले विधेयक में महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को परिसीमन से जोड़ा गया था और लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था।
संसद के विशेष सत्र का कार्यक्रम
संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर को लोकसभा की बैठक के साथ शुरू होगा, जबकि राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर से होगी। सरकारी कामकाज की उपलब्धता के आधार पर इस विशेष सत्र के 3 दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद है।
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