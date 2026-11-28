डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के आगामी विशेष सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने का उनका संकल्प पूरी तरह से अटल है।

महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि सरकार ने देश की महिलाओं से जो वादा किया था, वह उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति के उत्थान और उन्हें नीति-निर्माण में उचित भागीदारी दिलाने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए दशकों से लड़ाई चल रही है और मैं भी उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है। हमने अपनी नारी शक्ति से एक वादा किया था और हम इसे पूरा करने के लिए संकल्पित हैं।

परिसीमन विधेयक पर केंद्र की नई पहल प्रधानमंत्री का यह आश्वासन डिलिमिटेशन विधेयक को आगे बढ़ाने के केंद्र सरकार के नए प्रयासों के बीच आया है। केंद्र ने 2023 में पारित हुए महिला आरक्षण कानून को परिसीमन के साथ जोड़ा है।