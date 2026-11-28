डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परिसीमन संशोधन विधेयक के मुद्दे पर शरद पवार की एनसीपी ने विपक्षी खेमे से अलग रखा है। एनसीपी-एसपी ने घोषणा की है कि वह प्रस्तावित परिसीमन कानून पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का समर्थन करेगी। इससे नाराज महाराष्ट्र कांग्रेस ने उस पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस की राज्य इकाई ने शरद पवार और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को याद दिलाया कि इस साल की शुरुआत में शरद पवार के राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने उनका समर्थन किया था। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने एनसीपी को सत्ता की भूखी बताया।

'पानी से बाहर निकली मछली तरह हो गए पवार' कड़े शब्दों में हमला करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि पवार का लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, "वे पानी से बाहर निकली मछली की तरह हो गए हैं। उनकी कोई ठोस विचारधारा नहीं है। हमने पवार को राज्यसभा भेजा था, लेकिन जब लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें उनका नाम जरूर शामिल होगा। पवार की पार्टी ने जो किया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है।"

एक्स पर एक पोस्ट में महाराष्ट्र कांग्रेस ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को याद दिलाया कि इस साल की शुरुआत में कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट पर अपना दावा छोड़ दिया था, ताकि 85 वर्षीय वरिष्ठ नेता को उच्च सदन में फिर से चुना जा सके।

महाराष्ट्र कांग्रेस ने क्या कहा? पार्टी की राज्य इकाई ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "कांग्रेस पार्टी 85 साल की उम्र में शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए अंत तक उनके साथ मजबूती से खड़ी रही। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों के लिए मार्च 2026 में चुनाव होने थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के पास केवल 10 विधायक थे। चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 36 वोटों की जरूरत थी। कांग्रेस के पास 16 विधायक थे, जबकि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पास 20 विधायक थे।"

महाराष्ट्र कांग्रेस ने आगे दावा किया कि एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने अपने पिता के नामांकन के लिए समर्थन मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से संपर्क किया था। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपना दावा छोड़ने का फैसला किया। पार्टी ने कहा कि अब वही शरद पवार बीजेपी द्वारा प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।