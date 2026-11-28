डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब आपकी बैंक ठप हो जाए और आपके पास खाने पीने के लाले पड़ जाएं। कोई भी ऐसे हालात में रहना नहीं चाहेगा। इस तरह के हालात से बचने के लिए एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं।

जीपीटी-पांच की सुरक्षा जांच कर चुके निकोला युर्कोविच ने कहा है कि घर में 14 दिनों का राशन-पानी जरूर रखें। ऑनलाइन बैंकिंग ठप हो सकती है इसलिए घर में कुछ पैसे भी निकाल कर जरूर रखें। उन्होंने ये चेतावनी इसलिए जारी की है क्योंकि 2027 में कोरोना एआई से बड़ा खतरा बन सकता है।

निकोला ने पत्र जारी कर खतरे को लेकर किया आगाह हार्वर्ड से पढ़े निकोला ने गुरुवार को एक्स पर इसको लेकर चिट्ठी जारी की है। थैंक्सगिविंग पर परिवार और दोस्तों के नाम चिट्ठी जारी कर कहा कि 'मुझे यकीन नहीं कि अगले थैंक्सगिविंग तक हम जीवित रहेंगे।' उनके अनुसार, एआई पर नियंत्रण छूट रहा है। इस साल कंपनियों के कंप्यूटर तंत्र में एआई की सेंध से आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन 2027 में बड़े पैमाने पर मौत संभव हैं। शुक्रवार तक - चिट्ठी 8.09 लाख बार देखी गई।

ये रहे 3 बड़े खतरे 3 बड़े खतरे की ओर आगाह करते हुए कहा कि इंसान के हाथ से मशीन सत्ता ले सकती है। इसलिए अभी से सचेत रहने की जरूरत है। एआई इंसानों के नियंत्रण से बाहर होकर जरूरी सेवाओं के संचालन तंत्र में सेंध लगा सकता है। 2027 में ही दिशानिर्देशों खुद को विकसित कर दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान से भी आगे निकल सकता है।

अहम फैसले लेने वाले लोग लापरवाही में अपने अधिकार एआई को सौंप सकते हैं। ऐसे में मशीनें उन लक्ष्यों को पा सकती हैं, जो मनुष्य अस्तित्व के ही खिलाफ हों। गलत इरादे वाले लोग जैविक हथियार का इस्तेमाल जैविक हथियार बनाने में कर सकते हैं। इससे कई लोगों की मौत का खतरा है।