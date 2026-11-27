राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी भर्तियों से लेकर कौशल विकास, स्टार्टअप और औद्योगिक निवेश तक कई मोर्चों पर पहल की।

सरकार के अनुसार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 36 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि 20 हजार नए लघु उद्योगों के जरिए 1.1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 2017 में शून्य से बढ़कर 1750 से अधिक हो गई है।

एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार पाने वालों की संख्या वर्ष 2025 में बढ़कर 4,56,605 हो गई। बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज होने का दावा किया गया है। इलेट्रानिक्स क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क, अरोमा पार्क और प्लास्टिक पार्क ने दो वर्षों में एक लाख रोजगार अवसर सृजित किए हैं।

कौशल विकास और स्वरोजगार पर जोर सीएम धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत उद्योगों को 30 प्रतिशत तक नेट सब्सिडी और ऋण की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से 3500 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत करीब दो लाख युवाओं को प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जबकि पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2,53,895 युवा प्रशिक्षित हुए हैं।