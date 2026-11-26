रविंद्र बड़थ्वाल, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी जीत की हैटट्रिक की भाजपा की दावेदारी में सशक्त और स्थिर सरकार बड़ा मुद्दा बन गया है। सत्ताधारी दल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताते हुए लगातार दूसरे चुनाव की कमान उनके हाथों में सौंपी है।

सौम्य स्वभाव के युवा धामी ने अपने कार्यकाल में दमदार निर्णयों से प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर अलहदा पहचान तो बनाई ही, मैदान से लेकर दुर्गम पहाड़ों में गावों की पगडंडियां नापकर जनता से संवाद हो या आपदा में रिसते जख्मों पर मरहम लगाना, बतौर मुख्यमंत्री तेज कदमताल से अपने विरोधियों को भी चौंकाया है।

डबल इंजन के साथ समन्वय में धामी विश्वसनीय चेहरे के रूप में उभरे हैं। अब इसी चेहरे से चुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व का आमना-सामना होने जा रहा है। प्रदेश में छठवीं विधानसभा चुनाव में अब अधिक दिन शेष नहीं रह गए हैं।