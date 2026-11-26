जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर नियंत्रण से लेकर सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव तक, धामी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कानून लागू किए हैं।

सरकार ने इन्हें राज्य की पहचान, सांस्कृतिक विरासत, पारदर्शिता और सुशासन से जुड़े बड़े फैसले बताया है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सख्त भू-कानून, नकलरोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून सरकार के प्रमुख विधायी फैसलों में शामिल हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि और बागवानी की जमीनों की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त रोकने के लिए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) संशोधन अधिनियम, 2025 लागू किया गया।

इसके तहत 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी राज्यों के लोगों के कृषि एवं उद्यान भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का दावा है कि इस कानून से जमीनों की औने-पौने दामों पर खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की बात कही गई।

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए उत्तराखंड ने 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू कर देश में पहली बार किसी राज्य के स्तर पर यह पहल की। इसके तहत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए समान कानूनी व्यवस्था बनाई गई।

भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 लागू किया गया। इसमें दोषियों के लिए 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

धर्मांतरण के मामलों में सख्ती के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम, 2022 लाया गया। इसके तहत जबरन धर्मांतरण के दोषियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया। सरकारी सेवाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2023 बनाया गया।

दंगों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी वसूली के लिए रिकवरी ऑफ डैमेजेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, 2024 लागू किया गया। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए भी अलग कानून बनाया गया।

मदरसा बोर्ड खत्म, अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद गठित अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 बनाया गया। इसके तहत मदरसा शिक्षा बोर्ड की जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद की व्यवस्था की गई। पुराने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को एक जुलाई 2026 से समाप्त किया गया। सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 250 से अधिक मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई।

इसके अलावा लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2025, खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण देने के लिए खेल आरक्षण अधिनियम और राज्य में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य खेल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 भी बनाए गए।

वर्ष 2026 में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम लागू किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के कानूनों में छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर दंडात्मक जुर्माने की व्यवस्था करना और कारोबार तथा आमजन के लिए प्रक्रिया आसान बनाना है। इसी वर्ष सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम, 2026 भी बनाया गया।

ऑपरेशन कालनेमि से अतिक्रमण पर कार्रवाई तक सरकार ने धार्मिक आस्था की आड़ में धोखाधड़ी करने वालों और छद्म वेशधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि चलाने की जानकारी दी। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया।