राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तरकाशी के गाजना क्षेत्र में स्थित प्राचीन नालेश्वर महादेव मंदिर को धार्मिक पर्यटन के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की तैयारी है।

इसके लिए प्रस्तावित नालेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर परियोजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रोत्साहित करते हुए आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सेवक सदन में इस परियोजना के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि मंदिर चारधाम यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने से प्रवासी उत्तराखंडियों को अपने गांव में विवाह समारोह आयोजित करने का अवसर मिलेगा।