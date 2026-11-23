जागरण संवाददाता, चंपावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के बनबसा पहुंचेंगे। इस दौरान वह जिले को 165 करोड़ 67 लाख 56 हजार रुपये की 54 विकास योजनाओं की सौगात देंगे।

इनमें 20 करोड़ 28 लाख 70 हजार रुपये की लागत से पूरी हुई 21 योजनाओं का लोकार्पण और 145 करोड़ 38 लाख 86 हजार रुपये की 33 योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री अपराह्न 3:20 बजे हेलीकाप्टर से बनबसा स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां से 3:40 बजे डेविड पेंटर स्कूल गुदमी पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।

इनमें टनकपुर और बनबसा की जल निकासी व्यवस्था के लिए कुल 86.83 करोड़ रुपये की योजनाएं सबसे प्रमुख हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों के सुधार एवं डामरीकरण, पूर्णागिरि क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के विकास से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।