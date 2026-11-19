जागरण संवाददाता, चंपावत। विकास खंड चंपावत के पचनई ग्राम पंचायत में घास काटने पहाड़ी पर गई एक महिला की खाई में लुढ़कने से मौत हो गई। एकाएक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। महिला का शव पोस्टमाटर्म के लिए चंपावत लाया गया।

चंपावत से करीब 37 किमी दूर पचनई में बुधवार की अपरान्ह रेवी देवी (48) पत्नी केदार सिंह एक अन्य महिला के साथ घास काटने गई थी। इसी दौरान रेवी देवी का संतुलन बिगड़ा और वह पहाड़ से खाई में लुढ़क गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।