चंपावत में घर से 50 मीटर दूर घात लगाए बैठा था गुलदार, 13 साल के किशोर को बनाया निवाला

जागरण संवाददाता, चंपावत। लोहाघाट में गुलदार का आतंक लगातार लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ग्राम पंचायत सुई पऊ के डूंगरी तोक में बुधवार रात गुलदार ने एक 13 वर्षीय किशोर को अपना निवाला बना लिया। घर से महज 50 मीटर पहले घात लगाए बैठे गुलदार ने किशोर पर अचानक हमला कर दिया और उसे उठाकर झाड़ियों की ओर ले गया। घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, 13 वर्षीय हर्षित पुजारी पुत्र गंगादत्त पुजारी निवासी डूंगरी तोक, सुई पऊ बुधवार शाम करीब 6:30 बजे राइकोट से मेला देखकर घर लौट रहा था। घर से महज 50 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही अंधेरे में घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया।

इससे पहले कि किशोर कुछ समझ पाता, गुलदार उसे दबोचकर घसीटते हुए ले गया। काफी देर तक हर्षित के घर नहीं पहुंचने पर स्वजन चिंतित हो गए। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू की। गांव के आसपास काफी खोजबीन के बाद रात करीब 9:30 बजे किशोर का शव घर से लगभग 50 मीटर नीचे खेतों के पास मिला। गुलदार ने किशोर के पेट और जांघ का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसके गले पर भी दांतों के गहरे निशान मिले। ग्रामीण आनन-फानन में उसे उप जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।