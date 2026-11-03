डंकी रूट से अवैध विदेश यात्रा कराने वाले अभियुक्त को चंपावत कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

जागरण संवाददाता, चंपावत। डंकी रूट के जरिए अवैध रूप से विदेश भेजने वाले गुजरात के अभियुक्त को जिला सत्र न्यायालय ने पांच साल की सजा और 32 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बनबसा के गुदमी भैंसाझाला के गजेंद्र सिंह सौन ने पांच जून 2024 को तहरीर देकर शिकायत की थी कि उनका बेटा ललित सिंह सौन दिल्ली से बैंकाक गया था, लेकिन वह वहां से लापता हो गया। बाद में ललित सिंह सौन की म्यांमार स्थित चीन की ओर से लीज पर लिए गए किसी द्वीप में मौजूद होने की सूचना मिली।

ललित सिंह सौन ने प्रताड़ना की भी शिकायत की थी। तहरीर के आधार पर बनबसा थाने में 10 जुलाई 2024 को मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान राहुल कुमार उपाध्याय एवं जयदीप रामजी टुकड़िया उर्फ जय जोशी (31) निवासी पोरबंदर जिला गुजरात का नाम प्रकाश में आया।