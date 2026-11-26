राज्य ब्यूरो, देहरादून। राष्ट्रीय राजनीति में महत्व के बाद उत्तराखंड की सियासत में भी युवा सर्वोच्च प्राथमिकता पर आ गए हैं, न सिर्फ युवा वोटर्स, बल्कि टिकट की दौड़ में भी इस बार युवाओं को भरपूर अवसर देने की तैयारी राजनीतिक दल कर रहे हैं।

दशकों से राजनीति में प्रभावी अनुभवी नेताओं के बीच युवा नेता अपनी जगह तलाश रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पुराने दिग्गजों के अनुभव को सम्मान देकर नई ऊर्जा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। धामी से दुर्गेश्वर, सौरभ बहुगुणा तक युवा चेहरे भाजपा में बंशीधर भगत से लेकर सतपाल महाराज, गणेश जोशी, विशन सिंह चुफाल, मुन्ना सिंह चौहान, किशोर उपाध्याय जैसे अनुभवी नेताओं की लंबी कतार है, तो युवा नेतृत्व की भी बड़ी टोली है। मुख्यमंत्री धामी खुद युवा राजनीति का प्रमुख चेहरा हैं।

विधायकों में पुरोला से दुर्गेश्वर लाल, कपकोट से सुरेश गड़िया और देवप्रयाग से विनोद कंडारी युवा चेहरे हैं। वहीं सौरभ बहुगुणा व राम सिंह कैड़ा मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पार्टी अब युवा नेतृत्व की अगली कतार तैयार कर नए चेहरों को विधानसभा तक पहुंचाने की तैयारी में है।