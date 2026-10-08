उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ में संभावना

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ से मैदान तक आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और कई इलाकों में तेज बौछारों का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम के बदले मिजाज से पारे में भी गिरावट आई है और सुबह-शाम ठंडक महसूस की जा रही है। बुधवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिला।