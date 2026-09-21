उत्तराखंड मौसम अपडेट: धूप से बढ़ा तापमान, चमोली-बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज हल्की बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand weather: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है। ज्यादातर क्षेत्रों में तेज धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दिन के समय गर्मी का एहसास बढ़ गया है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। प्रदेश के पर्वतीय हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। आज तीन पर्वतीय जिलों में हल्की बौछार की संभावना मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, सोमवार को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा अथवा गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं, प्रदेश के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।