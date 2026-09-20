UP Weather Today: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 20 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सितंबर की शुरुआत में अच्छी बारिश हुई, लेकिन दूसरे सप्ताह से शुष्क मौसम की वजह से उमसभरी गर्मी बढ़ने लगी। पिछले चार दिनों में दूसरी बार लखनऊ में अच्छी बरसात हुई। शनिवार दोपहर करीब एक बजे काले बादल छाने के साथ तेज वर्षा शुरू हो गई।

1090 चौराहा, चारबाग, गोमतीनगर और सुल्तानपुर रोड समेत कई जगह हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कई जगह जलभराव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक, मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। रविवार को पूर्वी यूपी और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के पूर्वानुमान हैं। हालांकि, लखनऊ और पश्चिमी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के मुताबिक, पूर्वांचल के कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, जौनपुर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में कहीं-कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने का अनुमान है।

तापमान में आई गिरावट वाराणसी समेत पूर्वांचल के अन्य इलाकों में भी स्थानीय स्तर पर बादल बनने और हल्की वर्षा की संभावना है। राजधानी समेत कई जिलों में मौसम मिला-जुला रह सकता है। कुछ स्थानों पर धूप निकलने के साथ बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। रविवार को को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई गंभीर चेतावनी जारी नहीं की गई है।