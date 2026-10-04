मसूरी में आज भी जाम, ऋषिकेश में जारी राफ्टिंग का रोमांच... लौटेंगे सैलानी

जागरण संवाददाता, देहरादून। तीन दिन के सप्ताहांत के चलते उत्तराखंड के पर्यटन स्थल सैलानियों से सराबोर हैं। मसूरी का लाइब्रेरी बाजार जाम से बेहाल है। किंग्करेग लाइब्रेरी, मोतीलाल नेहरू मार्ग, लाइब्रेरी बाजार मॉल रोड पर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं।

ऋषिकेश में पर्यटकों ने राफ्टिंग व बंजी जम्पिंग का लिया आनंद

ऋषिकेश: चारधाम यात्रा के बीच तीन दिन के सप्ताहांत के चलते ऋषिकेश में राफ्टिंग और नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक आज तीसरे व अंतिम दिन लौटने लगेंगे। पर्यटकों की वापसी के कारण आज सुबह से जाम के हालात देखने को मिलने लगे हैं।

दोपहर से भीषण जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। बता दें कि तीन के सप्ताहांत के चलते पंजाब, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि समीपवर्ती क्षेत्रों से अधिक संख्या में पर्यटक वाहन गुरुवार शाम व शुक्रवार सुबह ऋषिकेश की ओर आते रहे, जिससे ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन, लक्ष्मणझूला आदि क्षेत्रों में भीषण जाम बना रहा।