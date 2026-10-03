मसूरी में 'महा जाम': सरकारी गाड़ी छोड़ स्कूटी पर निकले मंत्रीजी... सैलानियों को नहीं मिले कमरे, रेस्टोरेंट के बाहर लगी लाइन

जागरण कार्यालय, मसूरी। शुक्रवार सुबह से ही मसूरी देहरादून मार्ग सहित किंक्रेग-लाइब्रेरी-जीरो प्वाइंट कैम्पटी रोड़, किंक्रेग-मैसॉनिक लॉज-घंटाघर-चार दुकान, मसूरी-धनोल्टी मार्ग पर जाम लगना शुरू हो गया और वाहन रंगते हुए चलते रहे।

मसूरी देहरादून मार्ग पर किंक्रेग से लेकर कोल्हूखेत व शिवमंदिर कुठालगेट तक वाहनों की कतार लगी रही जिससे मसूरी आने वाले व वापिस जाने वाले पर्यटकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। गांधी चौक पर जाम के कारण यातायात को कुछ समय के लिए मालरोड़ से होते हुए डायवर्ट करना पड़ा।