मसूरी पर बढ़ती आबादी और पर्यटकों का दबाव, हाईकोर्ट ने कहा- भार वहन क्षमता के मामले में मुख्य सचिव नौ माह में दें जवाब

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाईकोर्ट ने मसूरी में तेजी से बढ़ती आबादी, पर्यटकों के भारी दबाव और अनियंत्रित बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में अपना प्रत्यावेदन मुख्य सचिव को देने व मुख्य सचिव को नौ माह में निर्णय देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

राजपुर रोड, किमाड़ी मार्ग, नए सड़क प्रोजेक्ट और प्रस्तावित रज्जु मार्ग (रोपवे) जैसी परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर वृक्षों के कटान तथा यातायात, पेयजल, स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार वह अपने सुझाव, डेटा और चिंताएं मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।