उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, तैयार हो जाइए! सर्द रातें लेंगी परीक्षा

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पहाड़ से मैदान तक चटख धूप खिल रही है। जिससे तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि, आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अुनसार, रविवार को प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। जबकि, सोमवार को ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान है। जिससे दो दिन प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने से लेकर हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है।

शनिवार को देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह से ही चटख धूप खिली रही। दोपहर में तपिश महसूस की गई और पारा भी सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक रिकार्ड किया गया। हालांकि, शाम को कहीं-कहीं आंशिक बादल भी मंडराने लगे। पहाड़ों में दिनभर धूप खिली रही, लेकिन सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है। निचले इलाकों में कहीं-कहीं पाला भी गिर रहा है।