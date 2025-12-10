Weather Update: उत्तराखंड में बढ़ेगा सर्दी का सितम, इन दो शहरों में घने कोहरे की चेतावनी

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच अब पारे में तेजी से गिरावट आने लगी है। हालांकि, दिन में धूप अभी ठंड से राहत दे रही है। शाम को ठंडी हवाएं कंपकंपा रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में सर्दी का सितम बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरे का प्रकोप बढ़ सकता है। खासकर हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में कहीं-कहीं घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।

देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। बुधवार को सुबह से ही धूप खिली रही, लेकिन सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है। दून के अधिकतम तापमान में भी दो दिन के भीतर करीब चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, लेकिन अब भी यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। जबकि, न्यूनतम तापमान सामान्य बना हुआ है।