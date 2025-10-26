Language
    Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड के तापमान में तेजी से आ रही गिरावट, बस दो दिनों में बदल सकता है मौसम

    By Vijay Joshi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:21 AM (IST)

    उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे तापमान सामान्य से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार, 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना है। तापमान में गिरावट आने और ठंड बढ़ने की उम्मीद है।

    - शुष्क मौसम के बीच तापमान सामान्य से अधिक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम शुष्क बना हुआ है। दिनभर तेज धूप खिलने से पारा भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। जिससे अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भी ठंड सामान्य से कम है। हालांकि, आगामी 27 अक्टूबर को ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है।

    मौसम विभाग के अनुसार, आज मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है और तापमान सामान्य से अधिक बना रह सकता है। जबकि, सोमवार के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने व बूंदाबांदी के आसार हैं।

    शनिवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही चटख धूप खिली रही। सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी हुई है, लेकिन दिन में तपिश महसूस की जा रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य या उससे अधिक है। ऊधमसिंह नगर में पारे में गिरावट आने लगी है।

    वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है। अक्टूबर के शुरुआत में सामान्य से अधिक वर्षा होने के बावजूद अंतिम सप्ताह में भी ठंड सामान्य से कम है। आज भी मौसम के मिजाज में बदलाव के आसार नहीं है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, प्रदेश में आज मौसम शुष्क बना रहने और तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किए जाने का अनुमान है। वहीं, सोमवार को कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। जिसके बाद कहीं-कहीं पारे में कमी आने की उम्मीद है। सप्ताहभर में ठंड बढ़ सकती है।