Uttarakhand Weather: बदरी-केदार समेत चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बारिश; अब सर्द हवाएं बढ़ाएंगी ठंड

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज के बाद चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में झमाझम वर्षा हुई। बदरी-केदार धाम समेत तमाम चोटियों में बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। साथ ही आसपास के निचले क्षेत्रों में हल्की वर्षा के दौर होते रहे। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा। सुबह-शाम ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं उथला कोहरा छाया रह सकता है। पहाड़ों में पाला दुश्वारी बढ़ा सकता है। पारे में मामूली कमी आने के आसार हैं।

बुधवार को सुबह से ही दून समेत आसपास के क्षेत्रों में धूप खिली रही। हालांकि, कहीं-कहीं आंशिक बादल भी मंडराते रहे। इस बीच दिन में मौसम में गर्माहट महसूस की गई। हालांकि, शाम को ठंडी हवा चलने से ठिठुरन रही। बदरीनाथ और केदारनाथ में दोपहर बाद कहीं-कहीं हल्की वर्षा के साथ खूब बर्फबारी हुई। चारों ओर बर्फ की चादर बिछने से पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गए हैं।