Uttarakhand Weather: मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में झमाझम बारिश; फिर जारी हुआ अलर्ट
उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश से रावण दहन में बाधा आई। मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल समेत कई जिलों में गरज के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में भी बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना है। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और मध्यम से तीव्र वर्षा के दौर हो रहे हैं। देहरादून समेत कई क्षेत्रों में शाम को तीव्र वर्षा रावण दहन में भी बाधा बनी। करीब एक घंटे तक झमाझम वर्षा का दौर चला।
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भी देहरादून-नैनीताल समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अगले कुछ दिन वर्षा का क्रम बना रह सकता है।
धूप और बादलों की आंख-मिचौनी
देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही धूप और बादलों की आंख-मिचौनी चलती रही। दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल लिया। करीब शाम चार बजे दून में कहीं-कहीं हल्की वर्षा शुरू हुई जो कि धीरे-धीरे तीव्र बौछारों में बदल गई।
करीब डेढ़ घंटे तक झमाझम वर्षा का सिलसिला चलता रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के दौर हुए। कुमाऊं में भी कहीं-कहीं जोरदार बारिश रिकार्ड की गई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अगले कुछ दिन वर्षा का क्रम बना रह सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ व नैनीताल में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने व वर्षा के तीव्र दौर होने की आशंका है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष जिलों में भी आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा के आसार हैं। इसके बाद शनिवार को वर्षा का सिलसिला और तेज हाे सकता है। आगामी सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा का आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।