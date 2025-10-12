Uttarakhand Weather: दून में माैसम शुष्क, दिन-रात के पारे में बढ़ा अंतर; ऐसे रहेंगे आने वाले दिन
उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, खासकर देहरादून में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहने के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में दिनभर तेज धूप खिली रही है। हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। दून में चटख धूप खिलने से अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकार्ड किया जा रहा है। जबकि, न्यूनतम तापमान घटने से सुबह-शाम ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है।
रविवार को दून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही चटख धूप खिली रही। जिससे पारे में मामूली इजाफा हुआ और अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं, शाम को कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडराने के साथ ही हल्की हवाएं चलने लगीं। जिससे ठंडक महसूस की गई। वहीं, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पारे में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है और अधिकतम तापमान सामान्य या उससे अधिक बना हुआ है। जिससे दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है। यह मौसम स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल है और संक्रमण के आशंका बनी रहती है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी प्रकार का बना रह सकता है। प्रदेशभर मेें चटख धूप खिलने के आसार हैं। हालांकि, पारे में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है।
