जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और ज्यादातर क्षेत्रों में दिनभर धूप खिल रही है। इस बीच पहाड़ों में पाला और घाटी वाले इलाकों में हल्का कोहरा भी छा रहा है।

अधिकतम तापमान सामान्य से आसपास है और सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। कहीं-कहीं हल्का कोहरा छाया रहने के आसार हैं।

ठिठुरन बढ़ने लगी

देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को दिनभर धूप खिली रही। हालांकि, सुबह कहीं-कहीं हल्का कोहरा और धुंध भी छाई रही। शाम को पारे में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। जिससे ठिठुरन बढ़ने लगी है। हालांकि, दिन में धूप राहत दे रही है। दून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य या उसके आसपास बने हुए हैं। जिसमें आने वाले दिनों में गिरावट के आसार हैं।